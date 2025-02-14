Набиуллина спрогнозировала пик годовой инфляции в России весной

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Пик годовой инфляции, по прогнозам Центробанка, наступит в России в апреле–мае 2025 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается наших прогнозов по инфляции, мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев. И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года", – цитирует ее РИА Новости.

При этом, по словам главы ЦБ, ближе к концу 2025-го годовая инфляция снизится до отметки 7–8%.

Вместе с тем Набиуллина подчеркнула, что инфляция, достигающая 10%, является неприемлемо высокой. По ее словам, сейчас речь о переломе тренда ее дальнейшего роста не идет, хотя оперативные данные в январе и феврале 2025 года свидетельствуют о незначительном замедлении текущих темпов роста цен по сравнению с концом прошлого года.

По итогам первого заседания ЦБ в 2025 году регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления.

Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20%, до конца года – до 18,7–22,1%, а прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%. На 2027 год он сохраняется, ожидается ставка в районе 7,5–8,5%.

