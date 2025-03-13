Депутат Аксаков заявил, что ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Центробанка России 21 марта. Об этом он заявил на III Российском форуме финрынка.

По словам депутата, с одной стороны, есть факторы, которые говорят в пользу повышения ключевой ставки.

"Инфляция, к сожалению, демонстрирует рост в последний период и, естественно, является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки. С другой стороны, курс рубля, мы видим, укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше", – передает слова Аксакова РИА Новости.

На то, что ключевая ставка может быть снижена, влияет также политический фактор, уточнил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сказал, что банк видит основания для снижения ключевой ставки до 19% во второй половине года. По его мнению, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании, а в корпоративном ожидается замедление темпов.

Центробанк России в рамках первого заседания в 2025 году сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления.