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02 марта, 09:15

Экономика

В Центробанке заявили, что темп инфляции упадет до 4% к 2026 году

В Центробанке заявили, что темп инфляции упадет до 4% к 2026 году

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Рост цен в России замедляет темп. В Центробанке озвучили новый прогноз по инфляции. Эксперты полагают, что ее темп упадет до 4% к 2026 году.

По словам замглавы ЦБ Кирилла Тремасова, ценовая стабильность сейчас является приоритетом в работе регулятора. Однако пока статистика не утешает. По итогам января годовая инфляция в России ускорилась почти до 10%. За прошедший месяц цены выросли как минимум в 75 российских регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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