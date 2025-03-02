В Центробанке заявили, что темп инфляции упадет до 4% к 2026 году

Рост цен в России замедляет темп. В Центробанке озвучили новый прогноз по инфляции. Эксперты полагают, что ее темп упадет до 4% к 2026 году.

По словам замглавы ЦБ Кирилла Тремасова, ценовая стабильность сейчас является приоритетом в работе регулятора. Однако пока статистика не утешает. По итогам января годовая инфляция в России ускорилась почти до 10%. За прошедший месяц цены выросли как минимум в 75 российских регионах.

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