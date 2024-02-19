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19 февраля, 15:50

Транспорт

"Техно": как приобрести электромобиль по подписке в Москве

"Техно": как приобрести электромобиль по подписке в Москве

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Работу наземного транспорта скорректировали на западе и юго-западе Москвы

"Цифра дня": 7

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В столице запустили первый в России сервис по долгосрочной аренде электромобилей. Использовать такие в Москве выгодно из-за льгот на парковки, заправки и платные трассы.

Чтобы получить электромобиль по подписке, нужно скачать приложение, выбрать подходящую машину, тариф и оплатить аренду. Стоимость стартует от 120 тысяч рублей в месяц. Ездить на электромобиле можно, например, полгода или год.

Подробнее – в программе "Техно".

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