19 февраля, 15:50Транспорт
"Техно": как приобрести электромобиль по подписке в Москве
В столице запустили первый в России сервис по долгосрочной аренде электромобилей. Использовать такие в Москве выгодно из-за льгот на парковки, заправки и платные трассы.
Чтобы получить электромобиль по подписке, нужно скачать приложение, выбрать подходящую машину, тариф и оплатить аренду. Стоимость стартует от 120 тысяч рублей в месяц. Ездить на электромобиле можно, например, полгода или год.
Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО