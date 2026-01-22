Шесть человек обратились в больницу из-за отравления хлором в Приангарье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Братске шестеро работников обратились в больницу из-за повышенной концентрации хлора на предприятии. Об этом сообщили в телеграм-канале СК России по Иркутской области.

Следователи Братска организовали проверку по статье 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Уточняется, что загазованность была зафиксирована на одном из местных деревоперерабатывающих предприятий.

Ранее в столице инициировали проверку по факту отравления москвичей при дезинсекции одной из квартир дома, расположенного на Нижегородской улице. Пострадали не менее трех человек. Жильцы жаловались на неприятный запах.