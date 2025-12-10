Ребенок отравился в Подольске после появления едкого запаха из квартиры соседа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Подольске ребенок 2014 года рождения был госпитализирован с признаками отравления после появления едкого запаха из квартиры соседа, сообщила пресс-служба управления МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Западной улице в микрорайоне Климовск. По предварительной информации, сосед, проживающий этажом выше семьи ребенка, занимался ремонтом напольного покрытия, в результате чего из помещения начал доноситься резкий едкий запах.

Специалисты Роспотребнадзора сделали замер воздуха в его квартире. Для определения степени вреда здоровью ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в столице была организована проверка по факту отравления москвичей при дезинсекции одной из квартир дома, расположенного на Нижегородской улице. Пострадали не менее трех человек. Жильцы жаловались на неприятный запах.