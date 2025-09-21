Слесарь погиб после отравления газом в колодце под Пермью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один слесарь погиб от отравления газом в ходе выполнения аварийных работ в колодце учебного заведения в пермском Оханске, сообщает пресс-служба инспекции труда региона.

Второй слесарь, который также участвовал в работах, попал в больницу с тяжелым отравлением. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Все материалы направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Отмечается, что сотрудники инспекции опросят работодателей слесарей, а также проведут правовой анализ необходимых документов. В отношении предприятия жилищно-коммунального хозяйства организовано надзорное мероприятие.

Ранее в Екатеринбурге, в термальном комплексе "Баден-Баден", отравился хлором 31 человек. 14 человек были госпитализированы, при этом состоянии одного человека оценивалось врачами как средней степени тяжести. Как указывал Минздрав, за медпомощью обратились работники комплекса, которые пожаловались на дезориентацию, слезотечение, одышку и тошноту. Предварительно, причиной симптомов стало отравление хлором.

