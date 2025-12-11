Одна из пострадавших при ЧП с газом в Волгоградской области находится в тяжелом состоянии

11 декабря, 18:26Происшествия
Фото: телеграм-канал SHOT
Одна из пострадавших при ЧП с газом в городе Петров Вал Волгоградской области находится в реанимации в тяжелом состоянии, трое других – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации региона.
Там отметили, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшей.
Среди получивших травмы – девочка 2019 года рождения, ее в состоянии средней степени тяжести доставили в детское хирургическое отделение Камышинской детской больницы.
ЧП с газом в многоквартирном доме Волгоградской области произошло 11 декабря. Как уточняли в МЧС, из здания удалось эвакуировать 48 человек, один пострадавший был спасен из-под завалов. В результате случившегося часть дома обрушилась на площади 90 квадратных метров.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают причины случившегося.
