Пашинян выложил видео на фоне Лубянки под "Белые розы"

Видео: телеграм-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, снятое на фоне зданий на Лубянской площади в Москве. Ролик размещен в его телеграм-канале.

На кадрах политик показывает подписчикам сердце. В качестве музыкального сопровождения премьер Армении выбрал песню "Белые розы" группы "Ласковый май".

"Желаю вам всего наилучшего и хорошего дня, всех люблю", – написал Пашинян под роликом, добавив эмоджи армянского флага.

Пашинян прибыл в Москву 11 декабря. Причиной поездки стало его участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

При этом изначально самолет политика не смог приземлиться в российской столице из-за временного закрытия воздушного пространства. Тогда было принято решение перенаправить лайнер в Санкт-Петербург, после посадки в котором политик вновь направился в Москву.