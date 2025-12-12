Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Помощник президента РФ Владимир Мединский в рамках форума "Вместе победим" на площадке Национального центра "Россия" рассказал об "агрессивном инопланетянине" из Киева, передает РИА Новости.

По словам Мединского, у него был неудачный опыт общения с одним из украинских руководителей. Он заявил, что с ним было невозможно беседовать. Именно поэтому помощник президента РФ назвал этого представителя "агрессивным инопланетянином".

Ранее Мединский заявлял, что готов провести разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на тему Малороссии и Войска Запорожского. Он выразил надежду, что после их разговора тот узнает много нового.

Также Мединский сообщил, что готов отправить Рютте учебник по истории России за 6-й класс, однако не видит в этом смысла, так как тот все равно не будет его читать. Он подчеркнул, что лучше отдать этот учебник детям, а генсека НАТО уже поздно чему-то учить.

