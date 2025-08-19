Мединский указал на расположение названия Украины на карте Трампа

Фото: kremlin.ru

Глава Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал фото американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского с переговоров в Белом доме, обратив внимание на то, что название Украины находилось только на западной части карты.

На снимке можно заметить портреты президентов США Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. Мединский отметил, что всех их объединяет определенная роль России в судьбе Штатов.

"1780. Декларация Екатерины II о вооруженном нейтралитете, обращенная к дворам Лондона, Версаля и Мадрида. Росчерком пера императрица, без ведома которой "ни одна пушка не смела выстрелить в Европе", избавила новорожденные Соединенные Штаты от английской морской блокады", – напомнил он в своем телеграм-канале.

В 1863 году две русские военные эскадры были направлены охранять Атлантическое и Тихоокеанское побережье США. Эскадра адмирала Степана Лесовского была выставлена у Нью-Йорка, эскадра адмирала Андрея Попова – у Сан-Франциско, уточнил помощник президента РФ.

"Это называлось "демонстрацией флага": готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский", – добавил Мединский.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Белом доме 18 августа. В рамках переговоров президент США пригрозил прекращением поддержки Киева в случае, если им не удастся заключить сделку.

При этом он подтвердил необходимость трехсторонней встречи с Владимиром Путиным для урегулирования ситуации. По словам главы Украины, в рамках этих переговорах будут обсуждаться вопросы, связанные с территориальными границами, и другие "чувствительные" темы.

