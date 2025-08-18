Daily Mail: Зеленский бросил вызов Трампу, отвергнув его условия по Украине

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский бросил вызов главе Белого дома Дональду Трампу, отвергнув условия последнего по урегулированию конфликта. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Daily Mail.

Журналисты предполагают, что таким образом Зеленский готовится к очередному противостоянию с Трампом в Белом доме, за которым будут следить почти все представители Европы, поддерживающие украинского лидера.

Зеленский 28 февраля приезжал с визитом в США. В результате между ним и Трампом произошел конфликт, поэтому заключение сделки о редкоземельных металлах пришлось отложить. По словам американского президента, украинский лидер неуважительно отнесся к США. Спустя время договор по недрам был подписан.

Теперь лидер Украины и глава Белого дома должны встретиться 18 августа. Зеленский уже прилетел в Вашингтон. Переговоры начнутся в 20:15 по московскому времени.

Трамп планирует обсудить с Зеленским тему территорий при урегулировании конфликта на Украине. Встречу также могут посетить лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Как писали СМИ, Трамп уже заявил европейским лидерам, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования конфликта.

