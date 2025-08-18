Белый дом уточнил время встречи Трампа и Зеленского

Фото: 123RF/sborisov

Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского начнется 18 августа в 20:15 по московскому времени. Информация об этом следует из графика Белого дома.

Уточняется, что Зеленский вместе с другими европейскими лидерами прибудет в Белый дом в 19:00. Через час Трамп поприветствует украинского президента, и они начнут встречу в 20:15.

Спустя еще час глава Белого дома поприветствует лидеров Евросоюза, они сделают совместную фотографию, а затем в 22:00 начнется их официальная совместная встреча.

В рамках личной встречи Трамп планирует обсудить с Зеленским тему территорий при урегулировании конфликта. Переговоры могут посетить лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Трамп заявлял, что Зеленский может почти сразу же завершить конфликт с Россией, отказавшись от претензий на Крым и от вступления в НАТО. Либо он может продолжить борьбу, добавил лидер США.

Макрон допустил, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Соответствующее решение Киев может принять в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения.