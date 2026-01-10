Орбан выдвинут кандидатом на пост премьера на парламентских выборах в Венгрии

Фото: ТАСС/dpa/Marton Monus

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был избран кандидатом на пост главы правительства от правящей партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" на предстоящих парламентских выборах. Они пройдут в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на национальные телекомпании.

Делегаты форума выбрали Орбана единогласно и на безальтернативной основе. Он поблагодарил их за доверие, отметив, что после 20 лет пребывания на посту премьера готов к выполнению задачи.

При этом вопрос о том, останется ли Орбан лидером партии, будет решен после выборов, по итогам которых определится состав нового правительства страны.

Ранее Орбан заявил, что США могут в 2026 году заключить договоренность о нормализации отношений с Россией без участия Евросоюза из-за разногласий по стратегическим вопросам. Он обратил внимание, что, пока американский лидер Дональд Трамп предпринимает усилия по урегулированию конфликта на Украине, европейские лидеры, наоборот, поставляют Киеву вооружение.

Кроме того, Орбан указал, что в вопросе украинского конфликта остается неясным, кто на кого напал. Политик добавил, что на западе Европы распространяется миф, будто боевые действия не будут ничего стоить для Евросоюза, так как "в итоге все покроют репарации России".

