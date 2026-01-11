Форма поиска по сайту

11 января, 05:56

WP: при ударе США по ИГ в Нигерии некоторые ракеты Tomahawk не сработали

Фото: ТАСС/Zuma/ZUMA Press

Четыре из 16 ракет Tomahawk, выпущенные США по террористам ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Нигерии не сдетонировали. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на нигерийских чиновников.

По информации издания, одна из неразорвавшихся ракет была обнаружена на луковом поле в деревне Джабо, другая попала в жилые строения в населенном пункте Оффа. Еще одна упала на сельскохозяйственное поле неподалеку от Оффа, а четвертую нашли в лесу в районе поселка Зугурма.

Нигерийские и западные аналитики сообщили газете, что считают маловероятным, что целью ударов были высокопоставленные члены ИГ. По их мнению, атака была направлена на менее значимых боевиков отряда Лакурава, входящего в эту группировку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны нанесли удар по боевикам ИГ в Нигерии. По его словам, в результате высокоточных атак были уничтожены боевики, которые "жестоко убивали главным образом невинных христиан".

Позже власти Нигерии подтвердили данный факт. В официальном обращении подчеркивается, что удар был нанесен в рамках сотрудничества между двумя странами.

