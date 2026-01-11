Форма поиска по сайту

11 января, 08:50

Политика
Депутат Колунов: срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней с 1 марта

Россиянам напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут в России с 10-го на 15-е число месяца с 1 марта. Это поможет исключить просрочки и начисления пений, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как отметил депутат, закон направлен на поддержку россиян.

"Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12–15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать "коммуналку" после поступления денег", – пояснил парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что россияне, для которых оплата ЖКУ составляет значительную часть семейного бюджета, могут рассчитывать на частичную компенсацию этих затрат через субсидии. Соответствующие льготы предоставляются, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают установленный в регионе процент от общего дохода семьи.

Однако в некоторых регионах условия могут быть мягче. Например, в Москве субсидия доступна, если расходы на ЖКУ превышают 10% от семейного дохода.

политика

