25 ноября, 21:40

Общество

Правительство РФ утвердило индексы платы за коммунальные услуги на 2026 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское правительство утвердило предельные индексы платы за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Механизм ограничивает рост совокупной платы за ЖКУ для граждан по квитанции в целом. При этом для каждого региона страны вводятся собственный индекс платы и допустимое отклонение.

Уточняется, что с 1 января следующего года предельный индекс во всех регионах будет составлять в среднем 1,7%. Уже с 1 октября он будет варьироваться в зависимости от субъекта. В Москве предел корректировок составит 15%, в Московской области он будет равен 12,8%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 14,6 и 9,2% соответственно. В Хакасии и на Чукотке предельный индекс составит 8%, в Ставропольском крае он будет соответствовать 22%.

В свою очередь, пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ указала, что проконтролирует соблюдение регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги.

"ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году из состава тарифов было исключено 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в некоторых регионах удалось снизить установленные тарифы. В текущем году их объем фиксируется на отметке в 40,5 миллиарда рублей.

При выявлении нарушений в квитанциях россияне могут обратиться в госжилищную инспекцию. ФАС напомнила, что для льготных категорий существуют механизмы адресной поддержки.

Ранее стало известно, что повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начисляться россиянам до конца 2026 года. При расчете пеней и штрафов в 2025 и 2026 годах используется размер ключевой ставки 9,5% годовых, действовавший на 27 февраля 2022 года.

При этом в России с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты ЖКУ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение направлено на удобство оплаты для большинства граждан, получающих зарплату в этот период. В частности, перенос срока поможет избежать штрафов и пеней за просрочку.

Схему оплаты общедомовых коммунальных расходов предложили изменить в России

властьобществоЖКХ

