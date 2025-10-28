Повышенные пени за долг по ЖКУ не будут начисляться в РФ до конца 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не будут начисляться россиянам до конца 2026 года, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Напомню, еще в марте правительство продлило до конца 2026 года особый порядок начисления пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ", – сказал парламентарий.

По словам Колунова, при расчете пеней и штрафов в 2025 и 2026 годах используется размер ключевой ставки 9,5% годовых, действовавший на 27 февраля 2022 года. Это сделано для поддержки россиян, поскольку расчет пеней за долги по ЖКУ по действующей ключевой ставке создал бы дополнительную финансовую нагрузку на граждан.

Пени по долгам за ЖКУ начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в размере 1/130 ставки.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий приостановку или ограничение предоставления коммунальных услуг без решения суда. Изменения планируется ввести в Жилищный кодекс. Согласно действующим нормам, исполнители коммунальных услуг могут ограничивать или прекращать их предоставление в случае появления долга у потребителя.