Эксперт Бондарь: УК грозят штрафы до 10 тыс рублей за отказ раскрыть данные по тарифам ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Управляющие компании (УК) в России могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей за отказ предоставить жильцам обоснование тарифов в квитанциях ЖКУ, рассказал в беседе с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Право требовать сведения о расчетах дает постановление правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", напомнил эксперт. Если УК откажет или даст неполный ответ, ее могут штрафовать по статье 13.19.2. КоАП РФ ("О неразмещении информации"). Размер санкции составит 5–10 тысяч рублей.

Бондарь обратил внимание, что в квитанции обязательно должны указываться тарифы, которые необходимо сравнивать с реально действующими в регионе. Найти их можно на онлайн-платформе ГИС ЖКХ, а также порталах управляющих компаний и ресурсных организаций.

"Если в доме стоят счетчики, советую сверять указанные в платежном документе показания с теми, которые показывают приборы. Однако важно помнить: когда счетчиков нет или истек срок их поверки, начисление может идти по нормативу, причем с повышающим коэффициентом. Он обычно составляет 1,5, но в некоторых регионах и выше", – рассказал эксперт.

Платить придется и тем, кто не передает показания более 3 месяцев: в этом случае расчет производится по формуле, в соответствии с которой число жильцов умножается на норматив, тариф и повышающий коэффициент.

Бондарь подчеркнул, что надбавка не начисляется, если существует официальный акт о технической невозможности установки прибора учета.

При наличии общедомового счетчика общий расход тепла в гигакалориях за месяц делится на суммарную площадь всех помещений дома, включая коммерческие. Полученный средний расход умножается на площадь конкретной квартиры и на действующий тариф за гигакалорию, пояснил эксперт.

"В целом же, чтобы держать коммунальные платежи под контролем, рекомендую завести привычку: раз в месяц фиксировать показания с фото, хранить копии квитанций и периодически заходить в личный кабинет ГИС ЖКХ для сверки истории начислений", – поделился Бондарь.

При обнаружении расхождений эксперт советует направлять запросы через приложение "Госуслуги.Дом" с требованием предоставить детальные расчеты и подтверждение примененных тарифов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты ЖКУ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Главная цель изменения – обеспечение удобства оплаты для потребителей.