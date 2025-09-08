Генпрокурор Краснов заявил об использовании тарифов ЖКХ в качестве "страшилки"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Итоги прокурорских проверок дали понять, что некоторые чиновники упоминают тарифы ЖКХ в качестве "страшилки на ночь" для законопослушных плательщиков, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в разговоре с РБК.

Он уточнил, что речь идет в том числе об увеличении стоимости услуг, которое, в частности, произошло 1 июля текущего года. При этом генпрокурор назвал сферу ЖКХ в РФ одной из самых чувствительных.

Краснов обратил внимание, что прокурорам поручили уделять особое внимание "любителям начислений", а также давать принципиальную оценку фактам злоупотреблений. По его словам, сотрудники прокуратуры запросили корректировку тарифов на сумму более 5,7 миллиарда рублей.

В качестве примера генпрокурор привел такие расходы, как оплата корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, служебных командировок и проезда к местам отдыха для членов семей сотрудников.

"Мы требуем устранить те некрасивые, я бы сказал, моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и так далее", – подчеркнул Краснов.

С 1 марта 2026 года в силу вступит закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Нововведение также коснулось срока предоставления платежных документов. Он будет перенесен с 1-го на 5-е число месяца.