Эксперт Моисеев: изменение срока оплаты ЖКУ связано с зарплатами россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 10-го на 15-е число каждого месяца связано с зарплатами россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

В настоящее время большинство граждан получают зарплату с 10-го по 15-е число, однако по действующим правилам оплачивать ЖКУ необходимо до 10-го числа. В связи с этим у людей копятся пени за якобы просрочку платежа. Нововведение, предположил эксперт, позволит иметь больше времени на перерасчет.

Новые меры призваны избавить добросовестных плательщиков от штрафов и снизить количество задолженностей. При этом изначально законопроект не предусматривал перенос срока платежа, это предложение было включено в документ уже при втором чтении, сказал собеседник агентства.

"Но суть следующая: действующая норма – оплата вносится до 10-го числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирным домом", – уточнил Моисеев.

Вместе с датой платежа сдвинется время получения квитанций. Управляющие компании могут начать их раздачу до 5-го числа каждого месяца.

Как ранее сообщали в Госдуме, крайний срок оплаты ЖКУ перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца с 1 марта 2026 года. Кроме того, с началом весны в следующем году управляющие компании больше не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за услуги ЖКХ.