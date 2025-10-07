В ГД предложили изменить процедуру лицензирования УК

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России может измениться процедура лицензирования управляющих компаний (УК). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Соответствующий законопроект был доработан ко второму чтению.

"С 1 сентября 2026 года выдачей лицензий УК сможет заниматься уполномоченный орган напрямую, без необходимости создания лицензионной комиссии и затягивания всей процедуры", – сказал Колунов.

По его словам, предлагается сократить срок процедуры лицензирования с 30 до 10 дней.

Как пояснил Колунов, это упрощает для профессионалов возможность выйти на рынок содержания многоквартирного дома. Кроме того, проект призван снизить бюрократизацию, а также упростить и перевести в цифровой формат процедуру лицензирования.

Ранее россиянам напомнили о том, что крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будет перенесен на 15-е число каждого месяца. Изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года. Это позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени.