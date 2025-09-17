Депутат Колунов: крайний срок оплаты ЖКУ будет перенесен на 15-е число

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будет перенесен на 15-е число каждого месяца. Данное изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам депутата, у нововведения лишь одна цель – удобство и комфорт граждан, поскольку люди получают зарплату в разные даты.

"Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени", – цитирует Колунова ТАСС.

Он подчеркнул, что после 1 марта 2026 года управляющие компании больше не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за ЖКУ.

В августе депутаты ГД предложили сформировать автоматический механизм снижения платы за ЖКУ на 1% за каждый просроченный день заявки в государственной информационной системе ГИС ЖКХ.

Ранее сообщалось, что все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. В общей сложности было подготовлено более 74 тысячи объектов, включая 34 тысячи жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий.