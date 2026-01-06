Умер венгерский кинорежиссер Бела Тарр

Фото: AP/Abdeljalil Bounhar

Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер на 71-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Венгерской ассоциации кинематографистов.

Как уточнила организация, режиссер скончался 6 января после продолжительной и тяжелой болезни.

Бела Тарр родился в 1955 году в городе Печ. Он окончил Будапештскую академию искусства театра и кино, после чего начал работать в кинематографе.

С 1987 года он сотрудничал с писателем Ласло Краснахоркаи и снял по его романам и сценариям несколько лент, включая "Проклятие", "Сатанинское танго" и "Гармонии Веркмейстера". Свой последний художественный фильм "Туринская лошадь" режиссер выпустил в 2011 году. Кинокартина была удостоена приза жюри 61-го Берлинского кинофестиваля.

С 1981 по 1990 год Тарр являлся директором киностудии Mafilm, с 2011 по 2023 год он был главой Ассоциации венгерских кинематографистов, а затем был избран ее почетным директором.

Режиссер получил венгерские государственные награды и являлся лауреатом премии имени Лайоша Кошута.

