Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 17:15

Культура

Умер венгерский кинорежиссер Бела Тарр

Фото: AP/Abdeljalil Bounhar

Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер на 71-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Венгерской ассоциации кинематографистов.

Как уточнила организация, режиссер скончался 6 января после продолжительной и тяжелой болезни.

Бела Тарр родился в 1955 году в городе Печ. Он окончил Будапештскую академию искусства театра и кино, после чего начал работать в кинематографе.

С 1987 года он сотрудничал с писателем Ласло Краснахоркаи и снял по его романам и сценариям несколько лент, включая "Проклятие", "Сатанинское танго" и "Гармонии Веркмейстера". Свой последний художественный фильм "Туринская лошадь" режиссер выпустил в 2011 году. Кинокартина была удостоена приза жюри 61-го Берлинского кинофестиваля.

С 1981 по 1990 год Тарр являлся директором киностудии Mafilm, с 2011 по 2023 год он был главой Ассоциации венгерских кинематографистов, а затем был избран ее почетным директором.

Режиссер получил венгерские государственные награды и являлся лауреатом премии имени Лайоша Кошута.

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика