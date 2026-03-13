13 марта, 16:52

происшествия

В Звенигороде расширили зону поисковой операции третьего ребенка

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Поисково-спасательная операция в Звенигороде, где пропали трое детей, расширена до 20 километров, сообщил начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Пряхин.

Он отметил, что зона поисков сместилась на 20 километров от штаба. Кроме того, будет продолжена операция по поиску третьего ребенка. Данное решение было принято на оперативном совещании.

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика пропали 7 марта. Последний раз их видели возле Москвы-реки. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.

Через 5 дней было найдено тело одного из пропавших. Мальчика обнаружили в 800 метрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед. 13 марта в акватории нашли тело второго мальчика. Он находился в 7 километрах от места, где они пропали. Будут проведены экспертизы, направленные на установление причин их смерти.

Сейчас в поисковой операции участвуют около 150 специалистов и задействовано 50 единиц техники. Работы ведут спасатели МЧС, ГКУ МО "Мособлпожспас", волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также сотрудники правоохранительных органов.

