Иран обвинил американцев в поджоге авианосца USS Gerald R. Ford

Фото: Getty Images/Andrew Matthews

Военнослужащие США сами устроили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики "Хатам аль-Анбия".

"Авианосец USS Gerald R. Ford, который прибыл из Средиземного моря в Индийский океан и Оманский залив, чтобы компенсировать поражение американских сил, был намеренно подожжен", – приводит его слова гостелерадиокомпания.

По словам представителя штаба, это было сделано из-за страха экипажа корабля перед Ираном.

Пожар на американском авианосце в Красном море возник 12 марта. Корабль участвовал в военной операции против Ирана на Ближнем Востоке, однако уточнялось, что причина возгорания не связана с боевыми действиями. В результате происшествия два члена экипажа были ранены.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Штатов в странах Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что военная операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", которая предназначена для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".