Дочь певицы Распутиной Мария заявила, что не хотела обидеть мать участием в шоу "Пацанки"

Дочь советской и российской исполнительницы Маши Распутиной (имя при рождении – Алла Агеева. – Прим. ред.) Мария Захарова заявила, что не хотела обидеть мать участием в шоу "Пацанки", передает StarHit.

25-летняя девушка приняла участие в 10-м сезоне шоу. Однако спустя время она захотела уйти с проекта. Захарова во время первого выпуска рассказала, что не ощущала счастья и не чувствовала родительской любви.

При этом девушка отметила, что ей не стыдно говорить про эти проблемы на публику, несмотря на то что она родилась в обеспеченной семье. Захарова считает, что матери необходимо принять ее слова как данность, так как "люди не являются идеальными.

Она добавила, что проблемы в отношениях есть у каждого в семье. Несмотря на это, как заявила Захарова, она любит и ценит свою мать. Девушка также указала, что мать осознает свою неправоту.

Ранее певица Милана Стар (настоящая фамилия – Гогунская. – Прим. ред.) сообщила об отмене сольного концерта, который должен был пройти в конце января в Москве. Артистка объяснила, что такое решение принято из-за проблем со здоровьем матери Ирины Маирко, которая является ее концертным директором.

Девушка уточнила, что из-за проблем со здоровьем матери она не может выступить в том формате, который изначально планировался. Она указала, что вместе с Маирко они являются одной командой. Артистка пообещала вернуться к концертной деятельности после восстановления матери.

