Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 16:34

Шоу-бизнес

Дочь телеведущей Даны Борисовой заявила, что мать обозвала ее кабанихой из-за веса

Фото: телеграм-канал "полина борисова‍"

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина рассказала, что мать обозвала ее кабанихой из-за веса. Соответствующий пост появился в телеграм-канале девушки.

"Круглосуточно я слышу "мне противно на тебя смотреть, жопа жирная у тебя, кабаниха", – поделилась дочь телеведущей.

Она уточнила, что не живет с матерью в Москве, а лишь приезжает в гости, поэтому уже успела отвыкнуть от насмешек. Новая волна оскорблений началась во время их совместного отдыха.

"А мне нравится, как я выгляжу, у меня нет ожирения или чего-то такого", – подчеркнула девушка.

Ранее супруга композитора и певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что расстроилась из-за своего веса, который увеличился после новогодних праздников. По ее словам, после затяжных выходных она прибавила 4 килограмма. Певица также обратилась к поклонникам и поинтересовалась, как каникулы отразились на них.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика