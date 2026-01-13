Дочь телеведущей Даны Борисовой заявила, что мать обозвала ее кабанихой из-за веса

Фото: телеграм-канал "полина борисова‍"

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина рассказала, что мать обозвала ее кабанихой из-за веса. Соответствующий пост появился в телеграм-канале девушки.

"Круглосуточно я слышу "мне противно на тебя смотреть, жопа жирная у тебя, кабаниха", – поделилась дочь телеведущей.

Она уточнила, что не живет с матерью в Москве, а лишь приезжает в гости, поэтому уже успела отвыкнуть от насмешек. Новая волна оскорблений началась во время их совместного отдыха.



"А мне нравится, как я выгляжу, у меня нет ожирения или чего-то такого", – подчеркнула девушка.

