Мужчина устроил погром в московском музее

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

24-летний мужчина устроил погром в музее на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Правоохранители патрулировали территорию, когда получили сигнал "Тревога" из одного из охраняемых культурных учреждений. Прибыв на место, они задержали гражданина, который ранним утром проник в музей.

Гость столицы сломал окно второго этажа и попал внутрь здания. Там он разбил аквариум и повредил несколько дверей. При задержании молодой человек сказал, что "не помнит" обстоятельств случившегося, но вину признал. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

Ранее мужчина саперной лопатой разбил стекло в одном из ресторанов быстрого обслуживания на Профсоюзной улице, чтобы достать наборы конструкторов для сына. Одного из работников организации он также ударил рукой по лицу. Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в разбое.