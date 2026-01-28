Форма поиска по сайту

28 января, 16:56

Происшествия

Мужчина устроил погром в московском музее

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

24-летний мужчина устроил погром в музее на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Правоохранители патрулировали территорию, когда получили сигнал "Тревога" из одного из охраняемых культурных учреждений. Прибыв на место, они задержали гражданина, который ранним утром проник в музей.

Гость столицы сломал окно второго этажа и попал внутрь здания. Там он разбил аквариум и повредил несколько дверей. При задержании молодой человек сказал, что "не помнит" обстоятельств случившегося, но вину признал. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

Ранее мужчина саперной лопатой разбил стекло в одном из ресторанов быстрого обслуживания на Профсоюзной улице, чтобы достать наборы конструкторов для сына. Одного из работников организации он также ударил рукой по лицу. Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в разбое.

Нетрезвый покупатель устроил погром в магазине в подмосковном Егорьевске

