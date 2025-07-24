Мужчина в ресторане на Петровке съел устриц из аквариума и отказался платить

Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, который демонстративно ел устрицы из аквариума в ресторане на улице Петровке, рассказали в телеграм-канале ведомства

Посетитель был пьян и вел себя агрессивно. Администратор заведения сообщил, что он нецензурно выражался и отказывался платить за съеденные морепродукты, а затем просто покинул ресторан.

Росгвардейцы получили сигнал "Тревога" с охраняемого объекта и вскоре задержали 38-летнего нарушителя, который оказался уроженцем Дербента. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в московском ресторане устроил дебош 42-летний гражданин Вьетнама. Администратор рассказал, что один из гостей бил посуду и переворачивал столы.

На замечания мужчина не реагировал, также он проявлял грубое неуважение к другим посетителям. Вьетнамца задержали и доставили в полицию.

