Мужчину, напавшего на девушку у Киевского вокзала, арестовали

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который напал на девушку у Киевского вокзала, сообщили РИА Новости в суде.

Приставы уточнили, что подозреваемого признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

В суде добавили, что мужчина напал на девушку после того, как та отказалась с ним знакомиться.

Ранее уголовное дело возбудили против 21-летнего москвича, который затеял драку в автобусе и несколько раз ударил противника отверткой, после чего вышел на остановке. Участковые задержали злоумышленника по месту жительства. Причиной нападения москвич назвал свое плохое настроение.

В другом районе столицы мужчина убил незнакомую женщину. По его словам, она была похожа на его бывшую девушку, к которой задержанный испытывал личную неприязнь. Женщину попытался защитить ее знакомый, но подозреваемый нанес ему несколько ножевых ранений. Оба потерпевших скончались на месте.