Суд признал законным арест мужчины, напавшего на ребенка в аэропорту Шереметьево

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Московский областной суд признал законным арест Владимира Витикова, напавшего на ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Судебный акт оставлен без изменения. Витиков пробудет под стражей до 24 августа.

Следствие установило, что 23 июня мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, в аэропорту Шереметьево схватил мальчика и с силой бросил его об пол.

Витикову предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом адвокат Витикова просила отправить его на медицинское освидетельствование, а не в СИЗО. Она утверждает, что на допросе мужчина вел себя неадекватно и его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела.