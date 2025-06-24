Напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину могут лишить свободы на 15 лет

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Мужчина, который напал на ребенка в аэропорту Шереметьево, может получить до 15 лет лишения свободы. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Виталий Ульяненко.

По словам эксперта, за покушение на убийство не могут дать пожизненный срок, а найденные у задержанного наркотики – отдельный состав преступления.

"Органы предварительного расследования квалифицируют это либо как хранение, либо как сбыт наркотических веществ", – пояснил Ульяненко, добавив, что все будет зависеть от количества обнаруженных наркотиков.

При этом, подчеркнул адвокат, если ребенок погибнет и будет доказано, что мужчина желал его смерти, дело переквалифицируют по статье об убийстве малолетнего.

"Здесь максимальное наказание – 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – заключил эксперт.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и бросил его на пол.

Мужчину удалось задержать, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура.

Пострадавший ребенок был доставлен в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске, где врачи выявили у него переломы черепа. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. В настоящее время он находится в медикаментозном сне. Мозг в результате удара об пол не пострадал.

