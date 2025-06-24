Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево

Фото: телеграм-канал Baza

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2-летнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По версии следствия, в понедельник, 23 июня, мужчина, находясь в зоне прилета воздушной гавани в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и, подняв его, бросил на пол. Мальчик после случившегося доставлен в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Действия злоумышленника пресекли очевидцы. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале, мужчина задержан. В ближайшее время его доставят в отделение для проведения допроса.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта Шереметьево рассказали, что после случившегося ребенок был доставлен в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

"На место незамедлительно в 23:22 прибыла бригада медико-санитарной части аэропорта Шереметьево, мальчику была оперативно оказана необходимая первая медицинская помощь", – отметили в сообщении.

Аэропорт предоставил правоохранителям все необходимые данные о пассажирах и съемки с камер видеонаблюдения, также оказано необходимое содействие. Врачи Шереметьево в настоящее время находятся на связи с врачами больницы и продолжают следить за состоянием ребенка.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный 31-летний мужчина является гражданином Белоруссии, который прилетел из Кабула. Предварительно установлено, что после нападения ребенок находится в коме.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области перед судом предстанет 24-летняя женщина, которая не смогла спасти ребенка после его падения на пол. По версии СК, женщина в состоянии алкогольного опьянения спускалась по лестнице у себя дома, однако потеряла равновесие и выронила из рук малолетнего сына.

Ребенок ударился головой об пол. После этого мать упала на него и придавила своим весом. Спасти мальчика не удалось. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Она полностью признала вину в содеянном.

