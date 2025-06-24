24 июня, 17:46Происшествия
Семья пострадавшего в Шереметьево мальчика бежала от обстрелов в Иране
Фото: телеграм-канал SHOT
Семья мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, бежала в Россию от обстрелов в Иране. Об этом в беседе с RT рассказала мать ребенка Хаджизада Сахар.
По ее словам, они летели через Афганистан. У всей семьи российские паспорта. Женщина также добавила, что, по словам врачей, мальчик находится в "плохом" состоянии.
Многие российские граждане были вынуждены эвакуироваться из Ирана на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке 13 июня.
Инцидент с мальчиком произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил чужого ребенка и бросил его на пол.
В результате произошедшего мальчик был доставлен в тяжелом состоянии в центр имени Рошаля в Красногорске. У него выявлены открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Сейчас ребенок находится в медикаментозном сне на ИВЛ.
Напавшего на него мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, ход расследования дела взяла на контроль прокуратура. Известно, что у мужчины также нашли наркотики.
Мужчина напал на маленького ребенка в Шереметьево