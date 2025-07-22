Полицейские задержали мужчину за угрозы детям на спортплощадке в Тюмени

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Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего детям на спортплощадке в Тюмени. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на полицию региона.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по мелкому хулиганству.

"Хочу извиниться перед детьми. Не надо было с ними так общаться, но все люди ведь, все могут выйти из-под контроля и сделать ошибку", – сказал мужчина.

Инцидент произошел на футбольном поле возле школы № 43 в 1-м Заречном микрорайоне. На спортплощадку пришли неизвестные мужчины, которые стали выгонять играющих там подростков с поля.

При этом один из мужчин поругался с подростком и пообещал сломать ему обе ноги. Впоследствии он поспорил и с матерью одного из несовершеннолетних и пнул мяч прямо в собаку женщины.

Ранее мужчина ударил ножом в шею 9-летнего мальчика в Сергиевом Посаде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Злоумышленником оказался местный житель 1990 года рождения.

Мальчику сделали операцию, его жизни на данный момент ничего не угрожает.