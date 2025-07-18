В Москве задержан мужчина, угрожавший сбросить гранату из окна

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Полицейские задержали мужчину, который угрожал сбросить гранату из окна квартиры жилого дома в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Инцидент произошел в одной из квартир на Скандинавском бульваре в Коммунарке. Мужчина был в состоянии опьянения и бранился из окна. Прибывшие на место полицейские задержали фигуранта и доставили его в территориальный отдел МВД.

По предварительной версии, в руках у местного жителя 1980 года рождения был муляж гранаты, но предмет все равно отправили на исследование.

"В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", – указали в пресс-службе.

Ранее двое мужчин пострадали от петарды в городском округе Люберцы. Инцидент произошел за жилым домом в микрорайоне Птицефабрика в поселке городского типа Томилино.

По словам пострадавших, они самостоятельно изготовили петарду и хотели ее запустить, но в итоге она взорвалась, когда они направлялись на поле. Мужчин с различными травмами госпитализировали.

