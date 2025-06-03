Двое мужчин пострадали от самодельной петарды в Люберцах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двое мужчин пострадали от самодельной петарды в городском округе Люберцы. Их доставили в больницу, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Как уточнили в ведомстве, около 23:45 2 июня местный житель сообщил о громком хлопке за домом в микрорайоне Птицефабрика в поселке городского типа Томилино. На месте были найдены двое мужчин с телесными повреждениями. Их госпитализировали.

Пострадавшие рассказали, что петарду они изготовили самостоятельно и хотели ее запустить. Однако она сдетонировала, когда они направлялись на поле.

Прокуратура городского округа взяла под контроль установление всех обстоятельств инцидента.

20 марта полицейские задержали мужчину, который пытался запугать женщину-волонтера взрывом пиротехники в Москве. По данным полиции, желая напугать ее, задержанный поджег у ее дома пиротехническое изделие. В результате оказались частично повреждены стекла подъезда.

Кроме того, мужчина оставил нецензурные надписи с угрозами. Произошедшее вынудило девушку обратиться в полицию.

