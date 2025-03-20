Полиция Москвы задержала мужчину, взорвавшего петарду у дома волонтера

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве полицейские задержали мужчину, который пытался запугать волонтера взрывом пиротехники. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным полиции, женщина занимается волонтерской деятельностью в сфере защиты животных. Желая напугать ее, задержанный поджег у ее дома пиротехническое изделие. В результате оказались частично повреждены стекла подъезда. Также мужчина оставил нецензурные надписи с угрозами. Произошедшее вынудило девушку обратиться в полицию.

Мужчину задержали на улице Паустовского, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Также было возбуждено уголовное дело о вандализме.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали 23-летнюю москвичку, которая с помощью аэрозоля нанесла дискредитирующие надписи на стенды уличной фотовыставки "Вместе к Победе". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, – лишение свободы на срок до трех лет.