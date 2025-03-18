Пассажир на станции метро "Пыхтино" напал на охранника после ссоры с возлюбленной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина напал на охранника станции метро "Пыхтино" в Москве. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

По словам напавшего, он поссорился со своей возлюбленной, после чего употребил алкоголь и попытался пройти в метро. Когда его не пустили, он разозлился и избил сотрудника охраны.

Привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье "Побои" находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее 20-летний москвич ударил пассажира, который запретил ему пройти без билета в метро. Инцидент произошел в вестибюле станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии. Правоохранители установили личность нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои", фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.