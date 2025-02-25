25 февраля, 13:17Происшествия
В Петербурге задержана москвичка за вандализм на выставке
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские Санкт-Петербурга задержали 23-летнюю москвичку, которая с помощью аэрозоля нанесла дискредитирующие надписи на стенды уличной фотовыставки "Вместе к Победе". Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы регионального главка МВД России.
По данным ведомства, информация об инциденте поступила 24 февраля в 04:30. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, – лишение свободы на срок до трех лет.
Как пишут СМИ, задержанная является выпускницей московского колледжа полиции.
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