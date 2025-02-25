В Петербурге задержана москвичка за вандализм на выставке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские Санкт-Петербурга задержали 23-летнюю москвичку, которая с помощью аэрозоля нанесла дискредитирующие надписи на стенды уличной фотовыставки "Вместе к Победе". Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы регионального главка МВД России.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила 24 февраля в 04:30. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, – лишение свободы на срок до трех лет.

Как пишут СМИ, задержанная является выпускницей московского колледжа полиции.

Ранее столичный суд приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО. Их признали виновными в уничтожении или повреждении мемориальных сооружений, а также вандализме. Следователи установили, что осужденные осквернили мемориал, расположенный в центре Москвы.