Женщина задержана в Подмосковье за поджог венков у памятника "Скорбящая мать"

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Полиция задержала женщину, которая подожгла траурные венки у памятника "Скорбящая мать" в подмосковном Подольске, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным ведомства, 36-летняя местная жительница подожгла траурные венки поздно вечером. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Великом Новгороде возбудили уголовное дело в отношении вандалов, которые изрисовали монумент Победы. 23 октября жители Новгорода в соцсетях представили фотографии, на которых видно, что на памятнике кто-то написал английское слово blood, что в переводе на русский язык означает "кровь". После к памятнику выехали правоохранители, которые подтвердили факт вандализма.

До этого жителя Башкирии, призывавшего "закрыть срамные места" скульптуре "Родина-мать зовет!" в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма. Волгоградский областной суд приговорил его к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.