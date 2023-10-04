В Госдуме осудили Анастасию Волочкову за шпагат на памятнике времен ВОВ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/volochkova_art

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев назвал пренебрежительным обращение балерины Анастасии Волочковой с памятником Великой Отечественной войны, сообщает Life.ru.

"Известны случаи, когда танки с постаментов в Донбассе заводились и использовались по назначению. И ведь самолет тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе. Положишь вот так ногу на крыло, а он взлетит. И растяжка превратится в разрыв в несколько километров", – сказал Журавлев.

Депутат считает, что подобное обращение с памятниками ВОВ пренебрежительно. По его мнению, Волочкову ничего не интересует, кроме своих фотографий. Журавлев добавил, что Волочкова, вероятно, имеет приблизительные представления о Великой Отечественной войне.

Балерина сделала фото около Музея "Мосфильма" в Москве с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который снимали в фильмах "Два капитана", "Они сражались за Родину", "Небо Москвы" и других. Фото было опубликовано накануне в аккаунте балерины в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) с подписью: "Ни дня без движухи".

В свою очередь, подписчики потребовали извиниться Волочкову за осквернение памяти летчиков-героев ВОВ. Кроме того, пользователи соцсети заявили на балерину в полицию. В настоящее время полиция проводит проверку, а самой Волочковой грозит до трех лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

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