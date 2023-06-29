Бюсты советских партизан облили краской в историческом парке в Киеве – СМИ

Фото: телеграм-канал "КИЇВ24 Телеканал Київ"

В парке Партизанской славы неизвестные облили краской и расписали бюсты советских партизан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В парке Партизанской славы неизвестные облили краской и расписали <…> бюсты советских партизан", – говорится в сообщении.

Один из памятников в парке посвящен советскому военному государственному деятелю Сидору Ковпаку, который в годы Великой Отечественной войны командовал Путивльским партизанским отрядом. Помимо этого, неизвестные осквернили памятник руководителю Черниговско-Волынского партизанского соединения Алексею Федорову.

Парк Партизанской славы был создан в Киеве в 1970 году. В центре него расположена мемориальная зона с Музеем партизанской славы.

До этого в поселке Брюховичи подо Львовом демонтировали памятник "Родина-мать". Демонтаж памятника аргументировали "деколонизацией". В дальнейшем в поселке Винники хотят снести памятник "Воин".



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