Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из РФ и Белоруссии

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который приняла Верховная рада, о запрете ввоза в страну издательской продукции из РФ и Белоруссии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам лидера страны, текст документа направили институтам Евросоюза для оценки его влияния на выполнение обязательств по защите прав меньшинств. Он отметил языковые меньшинства.

До этого библиотеки, находящиеся в Черниговской области Украины, списали около 390 тысяч книг на русском языке в рамках дерусификации. У каждой библиотеки есть комиссия, которая принимает решения о списании конкретных произведений. В областной библиотеке имени Короленко большая часть книг, примерно 70%, были на русском языке.

Ранее в Верховной раде Украины предложили наложить запрет на произведения граждан РФ и установить ограничения на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что он направлен на "недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри".



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