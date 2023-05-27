Библиотеки Черниговской области списали 390 тысяч книг на русском языке – СМИ

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Библиотеки, находящиеся в Черниговской области Украины списали около 390 тысяч книг на русском языке в рамках дерусификации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"За 2022–2023 год в Черниговской области в библиотеках списали почти 390 тысяч книг на русском языке", – рассказала директор департамента культуры и туризма, национальностей и религии Черниговской областной администрации Людмила Замай.

По ее словам, у каждой библиотеки есть комиссия, которая принимает решения о списании конкретных произведений.

В областной библиотеке имени Короленко большая часть книг, примерно 70%, были на русском языке, добавила она.

"Проводим списание книг тех авторов, которые есть в санкционных списках: Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Бунина, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоевского и Грибоедова", – заявила директор Мринской публичной библиотеки Юлия Байда

Она отметила, что под списание также попали произведения Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других.

Ранее в Верховной раде Украины предложили наложить запрет на произведения граждан РФ и установить ограничения на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что он направлен на "недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри".

