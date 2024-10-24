СК завел дело против вандалов, осквернивших монумент Победы в Новгороде

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Великом Новгороде возбудили уголовное дело в отношении вандалов, которые изрисовали монумент Победы, передает пресс-служба СУ СК региона.

23 октября жители Новгорода в соцсетях представили фотографии, на которых видно, что на памятнике кто-то написал английское слово "blood", что в переводе на русский язык означает "кровь". После к памятнику выехали правоохранители, которые подтвердили факт вандализма.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ ("Повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России").

В настоящее время проводится следствие с целью установления лиц, причастных к повреждению памятника. Проверку по факту случившегося также проводит прокуратура региона.

Ранее жителя Башкирии, призывавшего "закрыть срамные места" скульптуре "Родина-мать зовет!" в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма. Волгоградский областной суд приговорил его к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в соцсетях, в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.