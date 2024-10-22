Житель Башкирии приговорен к принудительным работам за призывы прикрыть Родину-мать

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Жителя Башкирии, призывавшего "закрыть срамные места" скульптуре "Родина-мать зовет!" в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Волгоградский областной суд приговорил его к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в соцсетях, в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.

В феврале житель Башкирии записал видеообращение с требованием провести реконструкцию монумента, чтобы закрыть срамные места. В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении мужчины и дать оценку его словам.

В том же месяце Центральный районный суд в Волгограде арестовал жительницу Самары, опубликовавшую в соцсетях видео, в котором она трогает грудь скульптуры "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане. Позже ее приговорили к 10 месяцам исправительных работ, признав виновной в реабилитации нацизма.