В Волгограде арестовали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Центральный районный суд в Волгограде арестовал жительницу Самары, опубликовавшую в соцсетях 6 месяцев назад видео, в котором она трогает грудь скульптуры "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что судебная инстанция таким образом удовлетворила ходатайство следователей СК РФ. Девушку арестовали до 10 марта.

Ранее сообщалось, что ее задержали в аэропорту Москвы. Она подозревается по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

Уголовное дело в отношении нее было заведено в июне прошлого года. По данным следствия, после этого блогер уехала из Волгоградской области, а позже и из России, чтобы скрыться от следствия и суда, из-за чего ее объявили в розыск.

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