Следователи задержали блогера за оскорбительное видео у монумента "Родина-мать"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в аэропорту Москвы по подозрению в реабилитации нацизма самарского блогера, которая сняла и выложила в Сеть оскорбительное видео у монумента "Родина-мать зовет". Об этом сообщило СУ СК РФ по Волгоградской области в своем телеграм-канале.

По информации следствия, 20 июля 2023-го жительница Самары находилась на Мамаевом кургане, где у подножья монумента "Родина-мать зовет" сняла видео, на кадрах которого совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия". На видеоролике было изображено, как девушка, снимая с определенного ракурса скульптуру, трогает ее за грудь.

В сообщении указано, что после возбуждения уголовного дела блогер уехала из Волгоградской области, а позже и из России, чтобы скрыться от следствия и суда, из-за чего ее объявили в розыск. Задержали девушку в московском аэропорту, когда та решила вернуться в РФ.

В ведомстве уточнили, что позже ее действия были переквалифицированы на основании проведенной экспертизы, сейчас она подозревается по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). В данный момент задержанная доставлена в Волгоград, где ей предъявлено обвинение, также решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в региональном СУ СК России.

В свою очередь, активист из Башкирии Расул Ахияретдинов обратился к Владимиру Путину с просьбой переделать скульптуру "Родина-мать зовет". По его мнению, у монумента "вызывающе торчат соски", что провоцирует блогеров "потрогать" их на фото или видео, сообщает v1.ru.

Ахияретдинов рассказал, что он пообщался с представителями мусульманского и православного духовенства и понял, что никому из них не нравится вид памятника. Он считает, что Советский Союз допустил много ошибок, одна из которых – эта статуя.

"Наша с вами мать так выглядеть не может. Мы требуем реконструкции. Волгоградцы хотят скрыть срамные места этого памятника", – заключил общественник.

Ранее первый запредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев назвал пренебрежительным обращение балерины Анастасии Волочковой с памятником Великой Отечественной войны. Отмечается, что она сделала фото около Музея "Мосфильма" в Москве с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, а потом выложила в соцсети с подписью: "Ни дня без движухи".

За это ее подписчики потребовали извиниться за осквернение памяти летчиков-героев ВОВ, также они заявили на Волочкову в полицию.

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